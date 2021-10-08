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Депутатку парламенту Данії попросили залишити засідання, на яке вона прийшла з дитиною

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:08
Пернілле Скіпер з дитиною у парламенті

Депутатку парламенту Данії Пернілле Скіпер попросили залишити парламент після того, як вона прийшла на дебати до сесійної зали зі своєю дитиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прохання залишити залу надійшло від Пії К'єрсгаард, яка на той момент виконувала функції спікера парламенту. Скіпер підтвердила, що цей епізод стався, але не додала ніяких додаткових коментарів.

За інформацією данських ЗМІ, Кьєрсгаард попросила Скіпер вийти з зали за допомогою двох записок, які передала її помічниця.

Це не перший випадок, коли К'єрсгаард виставляє із парламенту депутатку з дитиною. У березні 2019 року вона так само вчинила з депутаткою Метте Абільдгаард. Той інцидент викликав здивування в країні, яка часто вважається піонером у сфері прав жінок, і в результаті про це написали багато міжнародних ЗМІ.

К'єрсгаард не є спікером парламенту, хоча раніше вона виконувала цю роль, але є членом президії, тобто вона може заміняти спікера Генріка Дама Крістенсена за його відсутності.

У письмовому коментарі Крістенсен сказав, що дії К’єрсгаард відповідають загальним правилам. "Президія у 2019 році прийняла рішення про те, що немовлятам не належить бути у палаті парламенту. Це рішення не змінилося", - сказав він.

Теми: Даніядіти


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