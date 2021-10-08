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Доньку Кадирова призначили міністром культури Чечні

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:52
фото: Instagram Кадирової

22-річна доньку підконтрольного Кремлю главаря Чечні Рамзана Кадирова призначили міністром культури Чечні.

Джерело: Instagram спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова

Пряма мова: "Вітаю мою дорогу племінницю Айшат Рамзановну Кадирову з призначенням на посаду міністра культури Чеченської Республіки".

Деталі: До цього дочка Кадирова займала посаду першого заступника міністра культури Чечні і глави Модного дому "FIRDAWS".

Даудов заявив, що під її керівництвом в культурному житті Чечні відбулися позитивні перетворення: "завдяки відповідальному ставленню до своєї роботи їй вдалося внести колосальний внесок в розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів".

Айшат Кадирова - старша дочка ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Їй всього 22 роки. Вона закінчила Чеченський державний університет.

Нагадаємо: Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.

Теми: ЧечняКадировкультура


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