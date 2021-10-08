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Обвалення будинку в Батумі: під уламками 10-15 людей, вони просять допомоги

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 18:59
Обвалення будинку в Батумі: під уламками 10-15 людей, вони просять допомоги
Фото з місця трагедії, джерело: канал Batumelebi

У Батумі на місці обвалення житлового будинку ведеться пошуково-рятувальна операція, до місця події підвезли важку техніку, щоб розбирати завали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Rustavi-2".

Відразу після обвалення на місце прибули пожежники, проте вони за допомогою невеликого підйомного крана змогли лише прибрати уламки з декількох машин, які знаходилися біля будівлі.

Також вдалося витягнути з машини жінку і її дитину, їх відправили до лікарні. Пізніше ще одну дитину витягнули з-під завалів, її також госпіталізували.

У будинку в Батумі проживали 12 сімей. Частина квартир були порожніми в момент аварії, оскільки мешканці перебували на роботі і в школі.

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвалі заявив, що в п'ятницю приїде на місце аварії, глава МВС вже перебуває в Батумі.

Рятувальники привезли освітлювальну техніку, очікується, що пошукові роботи триватимуть всю ніч.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіянадзвичайна подія
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