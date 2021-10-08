Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти перевезли Джеляла у психіатричну лікарню – адвокат

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 19:51
НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK РЕФАТНАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK РЕФАТА ЧУБАРОВАА ЧУБАРОВА

Адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Джерело: Полозов у Facebook                 

Пряма мова Полозова: "Адвокатам Нарімана Джеляла стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1.

Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою... Ніяких підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає.

В такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.

Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Стан здоров'я Джеляла нормальний".

Деталі: Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством "влада" не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

Передісторія:

  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла ФСБ назвали посередником.
  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіяполітв'язні


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон

Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився

До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають

доповнено"Тебе судитимуть за вагнергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг

Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих

фотоАкція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

Усі новини...
Крим
УЄФА презентувала мапу з українським Кримом – окупанти обурені
У Криму четвертий поспіль добовий "рекорд" випадків Covid
Путін на зустрічі із Зеленським хоче зняти санкції, а не говорити про Крим і Донбас – росЗМІ
Останні новини
01:40
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови
00:56
Невдовзі подолаємо 60% шляху в боротьбі з коронавірусом – ВООЗ
00:18
Збірна Франції перемогла Іспанію у фіналі Ліги націй УЄФА
23:46
"Залишаюся в ЄС": у Варшаві пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг
23:22
Україна вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо членства – Стефанішина
22:49
У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон
22:34
Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився
21:30
Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану
20:51
Президент заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху
20:33
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін
Усі новини...