Окупанти перевезли Джеляла у психіатричну лікарню – адвокат

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Адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Джерело: Полозов у Facebook

Пряма мова Полозова: "Адвокатам Нарімана Джеляла стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1.

Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою... Ніяких підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає.

В такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.

Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Стан здоров'я Джеляла нормальний".

Деталі: Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством "влада" не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

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