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Окупанти перевезли Джеляла у психіатричну лікарню – адвокат

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 19:51
Окупанти перевезли Джеляла у психіатричну лікарню – адвокат
НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK РЕФАТНАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK РЕФАТА ЧУБАРОВАА ЧУБАРОВА

Адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Джерело: Полозов у Facebook                 

Пряма мова Полозова: "Адвокатам Нарімана Джеляла стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1.

Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою... Ніяких підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає.

В такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.

Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Стан здоров'я Джеляла нормальний".

Деталі: Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством "влада" не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

Передісторія:

  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла ФСБ назвали посередником.
  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіяполітв'язні
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