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Генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 21:52

Відстороненому генеральному прокурору Молдови Олександру Стояногло дали 30 діб домашнього арешту.

Таке рішення прийняв суд в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Прокурор у справі Стояногло вимагав для нього 30 діб попереднього арешту. Суддя, однак, вирішив дати 30 діб домашнього арешту.

Відсторонений генпрокурор після засідання заявив, що прокурор "не надав жодного доказу" за висунутими звинуваченнями.

"Ми повертаємося до поняття захопленої держави. Яке відношення я маю до рішення 2011 року? Ці поправки запропонував не я, а служба по боротьбі з відмиванням грошей. Ніхто не знайде доказів і мого зв'язку з Платоном", - сказав Стояногло.

Напередодні в прокуратуру Молдови прийшли з обшуком співробітники Служби інформації і безпеки, а міністр юстиції Сергій Литвиненко повідомив, що Стояногло відсторонений від посади, як і його заступники, тож прокуратура залишилась без керівництва.

Згодом стало відомо, що Стояногло затримали на 72 години. Проти нього завели справу за 327 статтею Кримінального кодексу, яка стосується зловживання владою або службовим становищем у період, коли він був главою парламентської комісії з безпеки з 2010 по 2014 рік. Також обшуки пройшли у нього вдома.

Стояногло очолював генеральну прокуратуру Молдови з листопада 2019 року, його призначив попередній президент Ігор Додон за кілька тижнів до передачі влади Санду.

Скаргу на Стояногло подав депутат від правлячої партії "Дія і солідарність" Ліліан Карп. Він заявив, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, Стояногло вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдовську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".

Також його звинувачують в тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу В'ячеслава Платона і виплатила допомогу по звільненню ексглаві Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Ніколаю Кітороаге, хоча той перебував під слідством.

Теми: Молдовапрокуратура
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