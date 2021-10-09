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Бразилія перетнула позначку в 600 тисяч загиблих від COVID-19

Субота, 9 жовтня 2021, 03:40
Бразилія перетнула позначку в 600 тисяч загиблих від COVID-19

600 493 людини померли від коронавірусу в Бразилії – це друга країна, яка подолала рубіж в 600 тисяч смертей після США.

Джерело: Worldometers, Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії

Деталі: Як зазначається, в п'ятницю в Бразилії зареєстровано 18 172 нових випадки коронавірусу і 615 додаткових смертей.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: Станом на 1 вересня в США зареєстрували  700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Теми: Бразиліякоронавірус
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