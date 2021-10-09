Бразилія перетнула позначку в 600 тисяч загиблих від COVID-19

600 493 людини померли від коронавірусу в Бразилії – це друга країна, яка подолала рубіж в 600 тисяч смертей після США.

Джерело: Worldometers, Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії

Деталі: Як зазначається, в п'ятницю в Бразилії зареєстровано 18 172 нових випадки коронавірусу і 615 додаткових смертей.

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Нагадаємо: Станом на 1 вересня в США зареєстрували 700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.