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Десять людей постраждали в атаках дронів на аеропорт в Саудівській Аравії

Субота, 9 жовтня 2021, 05:41
Десять людей постраждали в атаках дронів на аеропорт в Саудівській Аравії

Десять осіб були поранені в результаті двох атак заряджених вибухівкою безпілотників в аеропорту короля Абдулли в місті Джизан Саудівської Аравії.

Джерело: представника коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, у державному інформаційному агентстві (SPA), Reuters, Al Jazeera

Деталі: Отримали поранення шість громадян Саудівської Аравії, троє громадян Бангладеш і один громадянин Судану. Принаймні п'ятеро з постраждалих отримали лише легкі травми, в той час як стан п'ятьох інших не було відомо відразу.

Представник коаліції додав, що в результаті атаки були вибиті деякі фасадні вікна аеропорту.

Reuters пише, що хусити регулярно запускають безпілотні і ракетні удари по королівству Перської затоки, але вони наразі не взяли на себе відповідальність за цей напад.

Джизан знаходиться неподалік від кордону з Єменом. Саудівська Аравія втрутилася у війну в Ємені від імені міжнародно визнаного уряду в 2015 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравія
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