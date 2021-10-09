КМДА: Оператори прокату самокатів порушують меморандум

Київська влада заявляє про порушення умов укладеного з КМДА меморандуму з боку операторів прокату самокатів.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram

Дослівно: "Найбільш відповідальною з операторів виявилася компанія Scroll.

Системними порушниками – компанії BikeNow, Bolt та Zelectra".

Деталі: За словами Усова, оператори не виконали вимогу про нанесення трафаретів на місцях упорядкованого паркування самокатів.

Також низкою операторів порушено умову повної заборони руху в деяких пішохідних зонах столиці: на Пейзажній алеї, пішохідній частині вул. Сагайдачного та у парку Шевченка.

"Але найголовніше – частина операторів самовільно змінили карту зон обмеження швидкості до 14 км/год і виключили з території такого обмеження частину історичного центру Києва", – зазначив Усов.

КМДА висунула вимогу компаніям усунути ці порушення до 15 жовтня.

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