КМДА: Оператори прокату самокатів порушують меморандум
Київська влада заявляє про порушення умов укладеного з КМДА меморандуму з боку операторів прокату самокатів.
Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram
Дослівно: "Найбільш відповідальною з операторів виявилася компанія Scroll.
Системними порушниками – компанії BikeNow, Bolt та Zelectra".
Деталі: За словами Усова, оператори не виконали вимогу про нанесення трафаретів на місцях упорядкованого паркування самокатів.
Також низкою операторів порушено умову повної заборони руху в деяких пішохідних зонах столиці: на Пейзажній алеї, пішохідній частині вул. Сагайдачного та у парку Шевченка.
"Але найголовніше – частина операторів самовільно змінили карту зон обмеження швидкості до 14 км/год і виключили з території такого обмеження частину історичного центру Києва", – зазначив Усов.
КМДА висунула вимогу компаніям усунути ці порушення до 15 жовтня.
Передісторія:
- 24 червня Київська адміністрація підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва, який передбачає зменшення максимальної швидкості, маркування кожного самоката, страхування користувачів тощо.