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Обвалення будинку в Батумі: загинули 6 людей, ще трьох шукають

Субота, 9 жовтня 2021, 11:32
Batumelebi

В результаті обвалення будинку в Батумі загинули шість людей, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Batumelebi.

За словами міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, ще 3 людини розшукуються в руїнах будівлі в Батумі.

"Ми можемо з упевненістю сказати, що ми шукаємо трьох осіб" – сказав він.

За його словами, на цьому етапі рятувальники роблять все, щоб усі троє людей були в безпеці.

Станом на ранок 9 жовтня відомо, що в результаті обвалення будинку загинули 6 людей, у тому числі - 2 дитини.

Зокрема, рятувальники знайшли під завалами тіла п'яти людей, ще одна постраждала померла в лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

За фактом обвалення будинку поліцією затримані 3 особи, в тому числі, власник квартири, яка перебувала на першому поверсі.

Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі житлового корпусу на вулиці 26 травня в Батумі найняв для ремонту квартири двох осіб. За вказівкою господаря квартири і при грубому порушенні правил безпеки в квартирі були проведені будівельні та ремонтні роботи, що викликало обвалення одного з під'їздів будинку 8 жовтня.

Нагадаємо, вчора на вулиці 26 травня в Батумі обвалився один під'їзд 7-поверхової будівлі.

Теми: Грузія


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