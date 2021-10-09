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У неділю в центрі Києва перекриють ряд вулиць

Субота, 9 жовтня 2021, 11:39
У неділю в центрі Києва перекриють ряд вулиць

У неділю в першій половині дня на ряді вулиць у центрі Києва буде перекрито рух транспорту.

Джерело: Патрульна поліція України

Деталі: 10 жовтня у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
  • Арсенальній площі;
  • вулиці Івана Мазепи;
  • Площі Слави;
  • вулиці Лаврській;
  • вулиці Запечерній;
  • алеї Героїв Крут;
  • Парковій дорозі;
  • Петрівській алеї.
 

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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