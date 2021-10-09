У неділю в центрі Києва перекриють ряд вулиць

У неділю в першій половині дня на ряді вулиць у центрі Києва буде перекрито рух транспорту.

Джерело: Патрульна поліція України

Деталі: 10 жовтня у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на: