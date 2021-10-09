У неділю в центрі Києва перекриють ряд вулиць
Субота, 9 жовтня 2021, 11:39
У неділю в першій половині дня на ряді вулиць у центрі Києва буде перекрито рух транспорту.
Джерело: Патрульна поліція України
Деталі: 10 жовтня у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу з 06:00 до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
- Арсенальній площі;
- вулиці Івана Мазепи;
- Площі Слави;
- вулиці Лаврській;
- вулиці Запечерній;
- алеї Героїв Крут;
- Парковій дорозі;
- Петрівській алеї.
Українська правда