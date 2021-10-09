Найближчими днями буде сухо, вночі подекуди заморозки

У найближчі дві доби очікується погода без опадів, поступове падіння атмосферного тиску, незначне коливання температури.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 10 жовтня, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Криму 5-8° тепла; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У Києві – без опадів, температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

У понеділок, 11 жовтня, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних і північних областях від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 9-14°, на півдні та в Закарпатті 12-17°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.