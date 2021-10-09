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Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць

Субота, 9 жовтня 2021, 14:50
ФОТО SEGODNYA.UA

Укрзалізниця до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня призначила курсування 15 додаткових поїздів.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:

  • №217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);
  • №239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);
  • №202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);
  • №235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);
  • №250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);
  • №207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:

  • №254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);
  • №124/123 Київ — Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:

  • №298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);
  • №204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);
  • №298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);
  • №268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).

Також призначено три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:

  • №241/242 Харків — Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня);
  • №168/167 Львів — Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);
  • №211/212 Харків — Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня);

Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

Українська правда
Теми: залізниця


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