Війна на сході: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на обстріл російськими найманцями
Упродовж поточної доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що у районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".