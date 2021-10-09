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Війна на сході: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на обстріл російськими найманцями

Субота, 9 жовтня 2021, 18:51
Фото ОТУ "СХІД"

Упродовж поточної доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що у районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Українська правда
Теми: війнаДонбасООСРосія


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