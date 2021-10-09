Китай планує "возз'єднання" з Тайванем, проте острів обіцяє стояти за незалежність

Глава КНР Сі Цзіньпін у суботу, 9 жовтня, пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем.

Джерело: DW

Деталі: Під час виступу у Пекіні з нагоди 110-річчя початку Синьхайської революції Сі Цзіньпін заявив, що китайський народ накопичив великий досвід боротьби з сепаратизмом і захищатиме свій суверенітет та єдність.

Раніше Пекін не виключав можливості застосування силових методів для взяття під свій контроль Тайваню, а тапер заговорив про "мирне возз'єднання".

Пряма мова: "Сепаратизм за незалежність Тайваню - найбільша перешкода на шляху до об'єднання батьківщини й найсерйозніша прихована небезпека для національного відродження".

Більше деталей: Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, проте КНР вважає Тайвань своєю "відокремленою провінцією", незалежність острова наразі визнають 15 країн світу.

Голова КНР наголосив, що мирне "возз'єднання" нібито відповідає загальним інтересам народу Тайваню.

Сі Цзіньпін додав, що бачить майбутнє співіснування з островом аналогічно до поточного статусу Гонконгу - "одна країна - дві системи". За нею Китай перебирає на себе виключно формування зовнішньої політики та питання оборони, а всі інші питання лишаються сферою самоврядування мешканців провінції.

У відповідь на заяву Сі Цзіньпіня влада Тайваню зазначила, що майбутнє острова залежить лише від народу Тайваню, який "рішуче відкидає" можливість втілення моделі "одна країна - дві системи". В окремій заяві влада острова закликала КНР відмовитись від "провокаційних кроків вторгнення, переслідувань і руйнувань".

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що зробить усе можливе, щоб відстояти свободу на тлі посилення напруженості з Пекіном після численних вторгнень китайських військових літаків в зону протиповітряної оборони острова. Вона додала, що Тайбей не прагне військового протистояння із КНР, натомість сподівається на "мирне, стабільне, передбачуване та взаємовигідне співіснування з сусідами".

Тайвань та Китай на мапі Ілюстрація BBC

Передісторія: За оцінкою міністра оборони Тайваню Чіу Куо Ченя, небезпека збройного конфлікту в Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років. На його думку, хоч китайські бойові літаки не долітають до острова, є ризик, що у напруженій ситуації одна зі сторін може атакувати, в тому числі й помилково.