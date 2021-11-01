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У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій

Понеділок, 1 листопада 2021, 03:47
У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій
фото: Sky News

У Чехії одна людина загинула після того, як канатна дорога відірвалась і впала.

Джерело: ВВС

Деталі: Жертвою недільного інциденту на горі Єштед на півночі країни вважають водія. Він був єдиною людиною в кабіні.

Чотирнадцять людей, які перебували в кабіні, що їхали в протилежному напрямку, врятували надзвичайники.

Розпочато розслідування аварії в популярному туристичному місці.

Канатний маршрут до гори Єштед висотою 1 012 метрів (3 320 футів) поблизу міста Ліберець використовує дві кабінки, кожна з яких керується вручну співробітником.

Минулого року канатними дорогами скористалися понад 210 тисяч людей.

Теми: Чехія
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