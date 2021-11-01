Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій

Понеділок, 1 листопада 2021, 04:47
фото: Sky News

У Чехії одна людина загинула після того, як канатна дорога відірвалась і впала.

Джерело: ВВС

Деталі: Жертвою недільного інциденту на горі Єштед на півночі країни вважають водія. Він був єдиною людиною в кабіні.

Чотирнадцять людей, які перебували в кабіні, що їхали в протилежному напрямку, врятували надзвичайники.

Розпочато розслідування аварії в популярному туристичному місці.

Канатний маршрут до гори Єштед висотою 1 012 метрів (3 320 футів) поблизу міста Ліберець використовує дві кабінки, кожна з яких керується вручну співробітником.

Минулого року канатними дорогами скористалися понад 210 тисяч людей.

Теми: Чехія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоОдеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук

Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні

фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Глазго

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту

Міністр економіки подав у відставку

Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Усі новини...
Чехія
У Чехії затримали членів злочинної групи "Луганська бригада"
У Чехії почали вимагати респіратори у закритих приміщеннях
У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ
Останні новини
16:05
ТаблицяСвіжий рейтинг партій: "Слугу народу" наздогнала ОПЗЖ
15:59
Шкарлет розповів, скільки шкіл пішли на дострокові канікули через COVID-19
15:55
Підтримка бізнесу в "червоних зонах": Кабмін поки не розглядає пряму виплату коштів
15:52
інфографіка Уже понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди
15:40
Суд у Страсбурзі почав розгляд скарги Януковича проти України
15:30
Криптовалюта за мотивами "Гри в кальмара" виявилася шахрайством, яке принесло $3 млн
15:29
Керівник судової адміністрації на Херсонщині 3 місяці переховувався від слідства – СБУ
15:23
фотоЗеленський у Глазго обговорив Донбас з генсеком НАТО
15:23
Стефанчук вважає, що українцям потрібні “гетьман як опора” і “справедливий парламент"
15:23
У Раді зібрали підписи за ще одне позачергове засідання
Усі новини...