Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

FDA відкладає щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики

Понеділок, 1 листопада 2021, 04:45
FDA відкладає щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики
фото: МОЗ

Компанія Moderna Inc (MRNA.O) повідомила в неділю, що Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, щоб завершити оцінку вакцини компанії проти COVID-19 для підлітків віком 12-17 років.

Джерело: заява Moderna, Reuters

Деталі: FDA повідомило Moderna, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року, оскільки йдеться про потенційну перешкоду у термінах дозволу на екстрене використання вакцини для цієї вікової групи.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що їй було повідомлено, що FDA потрібен додатковий час, аби оцінити нещодавні міжнародні дослідження ризиків, таких як запалення серця (міокардит), після вакцинації. Це рідкісний побічний ефект, який в основному вражає молодих чоловіків.

Moderna повідомила, що проводе власний огляд нових досліджень підвищеного ризику міокардиту в осіб, молодших 18 років, коли вони стануть доступними.

У червні Moderna подала заявку на отримання дозволу на щеплення в США для осіб віком від 12 до 17 років.

Moderna також повідомила, що відкладе подання свого запиту на застосування половини дози вакцини для дітей віком від 6 до 11 років до завершення розгляду заявки щодо вакцинації підлітків 12-17 років.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Теми: вакцинаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: