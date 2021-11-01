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FDA відкладає щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики

Понеділок, 1 листопада 2021, 05:45
фото: МОЗ

Компанія Moderna Inc (MRNA.O) повідомила в неділю, що Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, щоб завершити оцінку вакцини компанії проти COVID-19 для підлітків віком 12-17 років.

Джерело: заява Moderna, Reuters

Деталі: FDA повідомило Moderna, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року, оскільки йдеться про потенційну перешкоду у термінах дозволу на екстрене використання вакцини для цієї вікової групи.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що їй було повідомлено, що FDA потрібен додатковий час, аби оцінити нещодавні міжнародні дослідження ризиків, таких як запалення серця (міокардит), після вакцинації. Це рідкісний побічний ефект, який в основному вражає молодих чоловіків.

Moderna повідомила, що проводе власний огляд нових досліджень підвищеного ризику міокардиту в осіб, молодших 18 років, коли вони стануть доступними.

У червні Moderna подала заявку на отримання дозволу на щеплення в США для осіб віком від 12 до 17 років.

Moderna також повідомила, що відкладе подання свого запиту на застосування половини дози вакцини для дітей віком від 6 до 11 років до завершення розгляду заявки щодо вакцинації підлітків 12-17 років.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Теми: вакцинаціядіти


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