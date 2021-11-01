Головні новини неділі та ночі: війська РФ на кордоні з Україною, "турецький Байрактар"

Росія стягує війська до кордону з Україною і це не навчання, Україна повинна припинити використовувати назву "турецький Байрактар" – актуальні новини 31 жовтня і ночі.

Про війська РФ на кордоні з Україною

Війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

Про "турецький Байрактар"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

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