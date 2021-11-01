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Головні новини неділі та ночі: війська РФ на кордоні з Україною, "турецький Байрактар"

Понеділок, 1 листопада 2021, 08:00
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Росія стягує війська до кордону з Україною і це не навчання, Україна повинна припинити використовувати назву "турецький Байрактар" – актуальні новини 31 жовтня і ночі.

Про війська РФ на кордоні з Україною

Війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

Про "турецький Байрактар"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про інші важливі новини

У ЦВК Грузії завершився підрахунок підсумків голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія".

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У неділю, 31 жовтня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, зокрема й Харкова, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Вранці 31 жовтня пішов з життя відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі потреби розгорнути ще 6 тисяч місць у лікарнях для хворих на Covid, але місту не вистачає медиків, які працюватимуть із такими хворими.

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Українська правда
Теми: Українасвіт


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