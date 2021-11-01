Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA: вперше з 2017 року

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з травня 2017 року залишила топ-10 одиночного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Джерело: Спортарена

Деталі: Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася австралійці Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватися на турнір, який пройде в Гвадалахарі, і в підсумку Світоліна опустилася відразу на вісім позицій і тепер посідає 14 місце у WTA.

Водночас, особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка дебютувала у топ-50. Вона піднялася на 50-те місце, покращивши свій показник на п'ять рядків.

Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції (57), Леся Цуренко – на 14 (113), а Катерина Козлова покращила свій рейтинг на три рядки (129). Опустилися в рейтингу Даяна Ястремська, яка втратила одразу 21 місце (100), а також Катаріна Завацька (179) та Дарія Снігур (188).