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Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA: вперше з 2017 року

Понеділок, 1 листопада 2021, 10:17
Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA: вперше з 2017 року
Еліна Світоліна. фото НОК України

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з травня 2017 року залишила топ-10 одиночного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Джерело: Спортарена

Деталі: Перша ракетка України втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася австралійці Ешлі Барті. Цього року їй не вдалося кваліфікуватися на турнір, який пройде в Гвадалахарі, і в підсумку Світоліна опустилася відразу на вісім позицій і тепер посідає 14 місце у WTA.

Водночас, особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка дебютувала у топ-50. Вона піднялася на 50-те місце, покращивши свій показник на п'ять рядків.

Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції (57), Леся Цуренко – на 14 (113), а Катерина Козлова покращила свій рейтинг на три рядки (129). Опустилися в рейтингу Даяна Ястремська, яка втратила одразу 21 місце (100), а також Катаріна Завацька (179) та Дарія Снігур (188).

Теми: спорт
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