Hromadske закриває низку продуктів через брак фінансування

Члени ГО "Громадське телебачення" ухвалили рішення перевести частину працівників на фріланс, а також відмовилися від низки продуктів через те, що міжнародні інституції зменшили розмір їхньої грошової підтримки з наступного року.

Джерело: "Громадське"

Дослівно: "Міжнародні інституції, які протягом тривалого часу фінансують hromadske, зменшують розміри грошової підтримки наступного року. На останньому засіданні члени ГО "Громадське телебачення" ухвалили рішення щодо майбутнього організації. Більшість членів підтримали рішення зберегти ГО та повернутися до суспільно-політичного спрямування".

Деталі: Там пояснили, що hromadske доведеться перевести частину команди на контракти фрілансерів, а також відмовитися від деяких продуктів та зменшити витрати на виробництво.

З наступного року hromadske планує посилити сайт аналітичними текстами й репортажами.

На Youtube команда відмовиться від студійних шоу, але зосередиться на спецрепортажах і документальних проєктах.

Зараз редакція працює над створенням контент-стратегії на наступний рік.