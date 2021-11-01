МОЗ каже про стабілізацію в червоних зонах і 93% невакцинованих серед хворих

Міністерство охорони здоров'я відзначає певну стабілізацію епідемічної ситуації в тих областях, які одними з перших потрапили в "червону зону" і посилили карантинні обмеження.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 1 листопада, Кабмін

Пряма мова Ляшка: "Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області".

Деталі: За інформацією МОЗ, за минулий тиждень виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на Covid-19, із них 93,5% людей – невакциновані.

При цьому стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. Так, за минулий тиждень до лікарень потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% – невакциновані.

Також у МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню.

Ляшко наголосив, що останнім часом значно зросло споживання кисню, тож МОЗ працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.

За підсумками наради профільним міністерствам доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд виділив додатково 400 млн грн.

Також було доручено Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції активізувати контроль за дотриманням перевірки Covid-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування в регіонах, що перебувають у "червоних" зонах епіднебезпеки.