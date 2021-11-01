Україна має право вимагати компенсацій від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу - євродепутат

Україна має право вимагати компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, якщо Росія припинить транзит газу через її територію.

Таку думку висловив депутат Європейського парламенту і член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Україна має законне право вимагати якихось компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, які гарантували, що транзит залишиться, і насправді справи не йдуть у цьому напрямку.

Наскільки я розумію, український уряд пропонує західній спільноті якісь можливості використовувати транзитні трубопроводи з користю. Я сподіваюся, що в ЄС будуть хороші спроби серйозно вивчити ці пропозиції", - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що у середині листопада у Європарламенті організують спеціальні онлайн-обговорення всіх цих питань.

"Це можливість для України порушити питання не лише про енергетичну безпеку, а й про безпеку загалом. Гарантії безпеки приходять із набагато швидшою інтеграцією до ЄС та НАТО. Україна має законне право звертатися до західної спільноти в такій ситуації, коли, на жаль, безпека України через газопровід "Північний потік - 2" зазнає дуже негативного впливу", - підкреслив Кубілюс.

Як повідомлялось, Україна пропонує Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

У п’ятницю, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

Зеленський заявив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не тільки для нормалізації ситуації, а й для захисту Європи від тарифного шоку в найближчі роки.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.