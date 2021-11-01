Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна має право вимагати компенсацій від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу - євродепутат

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:01
ілюстративне фото з сайту ua-energy.org

Україна має право вимагати компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, якщо Росія припинить транзит газу через її територію.

Таку думку висловив депутат Європейського парламенту і член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Україна має законне право вимагати якихось компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, які гарантували, що транзит залишиться, і насправді справи не йдуть у цьому напрямку.

Наскільки я розумію, український уряд пропонує західній спільноті якісь можливості використовувати транзитні трубопроводи з користю. Я сподіваюся, що в ЄС будуть хороші спроби серйозно вивчити ці пропозиції", - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що у середині листопада у Європарламенті організують спеціальні онлайн-обговорення всіх цих питань.

"Це можливість для України порушити питання не лише про енергетичну безпеку, а й про безпеку загалом. Гарантії безпеки приходять із набагато швидшою інтеграцією до ЄС та НАТО. Україна має законне право звертатися до західної спільноти в такій ситуації, коли, на жаль, безпека України через газопровід "Північний потік - 2" зазнає дуже негативного впливу", - підкреслив Кубілюс.

Як повідомлялось, Україна пропонує Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

У п’ятницю, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

Зеленський заявив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не тільки для нормалізації ситуації, а й для захисту Європи від тарифного шоку в найближчі роки.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Найгірший етап пандемії Covid може закінчитися 2022 року – науковці

фотоСБУ назвала маніпуляціями звинувачення Семенченка

Рада готується призначити 4 міністрів у четвер 

Усі новини...
Останні новини
06:55
Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid
06:34
Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала броньовані машини окупантів в забороненій зоні
04:46
Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
03:48
Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
02:50
Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"
01:51
США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей
01:04
фотоУ Києві горить ресторан
00:37
Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони
23:46
Міністр енергетики бореться в суді з Київоблгаззбутом
Усі новини...