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"Дією" користуються 9 мільйонів українців

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:24

Додатком "Дія" користуються 9 мільйонів українців, зліт пов'язаний з тим, що багато хто робить щеплення від коронавірусу та генерує у застосунку сертифікати про вакцинацію.

Джерело: Telegram-канал міністра трансформацій Михайла Федорова

Пряма мова: "Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко – за 10 днів. Такий зліт пов'язаний із COVID-сертифікатами.

Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість складає вже 5 мільйонів і продовжує зростати".

Деталі: За його словами, українці починають масово робити щеплення та генерувати сертифікати.

Українська правда
Теми: ДіяCovid-2019коронавірус


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