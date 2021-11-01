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"ЄС" і "Голос" просять провести ще одне позачергове засідання

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:34

Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" просять провести ще одне позачергове засідання 2 листопада.

Джерело: Facebook-сторінка співголови фракції "ЄС" Ірини Геращенко, сайт партії "Голос"

Пряма мова Геращенко: "Європейська солідарність разом з колегами з Голосу ініціює позачергову сесію ВР, на якій вимагаємо прийняти в цілому законопроєкт 5460 про забезпечення регіонів кисневими станціями. Цей критично важливий закон було ініційовано пані (Інною - УП) Совсун, ми є співавторами, і Рада проголосувала його в першому читанні ще влітку".

Деталі: Опозиційні фракції спрямували подання до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоби провести 2 листопада ще одне позачергове засідання для одного законопроекту про кисневі станції.

Також Геращенко додала, що окремо в "ЄС" просили Стефанчука надати підписні листи для ще одного позачергове засідання, проте їм не надали документи.

Що було раніше: 2 листопада скликають позачергове засідання Ради за вимогою Зеленського для розгляду цілої низки законопроєктів. 

Стефанчук заявив на пресбрифінгу, що він видав підписні листи на скликання ще одного чи двох позачергових засідань, порядок денний яких стосується видатків на кисневі станції в лікарнях. Проте спікер парламенту запропонував керівникам фракціям визначити ці законопроєкти як пріоритетні й проголосувати після завершення розгляду бюджету у звичайному порядку.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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