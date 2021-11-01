Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"ЄС" і "Голос" просять провести ще одне позачергове засідання

Понеділок, 1 листопада 2021, 14:34
ЄС і Голос просять провести ще одне позачергове засідання

Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" просять провести ще одне позачергове засідання 2 листопада.

Джерело: Facebook-сторінка співголови фракції "ЄС" Ірини Геращенко, сайт партії "Голос"

Пряма мова Геращенко: "Європейська солідарність разом з колегами з Голосу ініціює позачергову сесію ВР, на якій вимагаємо прийняти в цілому законопроєкт 5460 про забезпечення регіонів кисневими станціями. Цей критично важливий закон було ініційовано пані (Інною - УП) Совсун, ми є співавторами, і Рада проголосувала його в першому читанні ще влітку".

Деталі: Опозиційні фракції спрямували подання до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоби провести 2 листопада ще одне позачергове засідання для одного законопроекту про кисневі станції.

Також Геращенко додала, що окремо в "ЄС" просили Стефанчука надати підписні листи для ще одного позачергове засідання, проте їм не надали документи.

Що було раніше: 2 листопада скликають позачергове засідання Ради за вимогою Зеленського для розгляду цілої низки законопроєктів. 

Стефанчук заявив на пресбрифінгу, що він видав підписні листи на скликання ще одного чи двох позачергових засідань, порядок денний яких стосується видатків на кисневі станції в лікарнях. Проте спікер парламенту запропонував керівникам фракціям визначити ці законопроєкти як пріоритетні й проголосувати після завершення розгляду бюджету у звичайному порядку.

Українська правда
Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: