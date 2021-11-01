Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На ремонті Дністровської ГАЕС розікрали 60 мільйонів: силовики провели обшуки

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:54
На ремонті Дністровської ГАЕС розікрали 60 мільйонів: силовики провели обшуки
фото столичної прокуратури

У справі про розкрадання 60 мільйонів гривень на ремонті Дністровської ГАЕС прокуратура провела обшуки у замовників та виконавців робіт.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ

Деталі: За даними слідства, протягом 2016 - 2020 років між ПрАТ "Укргідроенерго", консорціумом "НВО "Укргідроенергобуд" та низкою підрядних організацій укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

З метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, вносили недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, для виводу коштів у "тіньовий обіг" укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами, що мають ознаки фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень сягає понад 60 мільйонів гривень.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили первинну бухгалтерську документацію, договори, "чорнові" записи та інші документи, які мають значення для розслідування.

 
фото поліції

Також з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових експертиз.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: