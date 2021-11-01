Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На ремонті Дністровської ГАЕС розікрали 60 мільйонів: силовики провели обшуки

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:54
фото столичної прокуратури

У справі про розкрадання 60 мільйонів гривень на ремонті Дністровської ГАЕС прокуратура провела обшуки у замовників та виконавців робіт.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ

Деталі: За даними слідства, протягом 2016 - 2020 років між ПрАТ "Укргідроенерго", консорціумом "НВО "Укргідроенергобуд" та низкою підрядних організацій укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

З метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, вносили недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, для виводу коштів у "тіньовий обіг" укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами, що мають ознаки фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень сягає понад 60 мільйонів гривень.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили первинну бухгалтерську документацію, договори, "чорнові" записи та інші документи, які мають значення для розслідування.

 
фото поліції

Також з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових експертиз.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет

Рада призначила Резнікова міністром оборони

таблицяЩе одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України

У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу

В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Усі новини...
Останні новини
12:07
У Києві від Covid помер 8-річний хлопчик, серед померлих – жодного вакцинованого
12:02
Україна і Рада Європи "перегорнули сторінку" турбулентності у відносинах - Кулеба
11:58
Лікарні отримають додаткові 800 млн на кисневі станції
11:54
Авіакатастрофа під Іркутськом: на борту було більше людей - росЗМІ
11:35
фотоЛерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет
11:25
У Польщі затримали трьох працівниць центру щеплення, які видавали сертифікати без введення вакцини
11:23
В Україні хочуть запровадити накопичувальну пенсію. Як це працюватиме
11:10
Найгірші показники вакцинації демонструють Закарпаття і Волинь – Ляшко
11:04
Рада призначила Резнікова міністром оборони
11:01
таблицяЩе одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України
Усі новини...