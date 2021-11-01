На ремонті Дністровської ГАЕС розікрали 60 мільйонів: силовики провели обшуки

У справі про розкрадання 60 мільйонів гривень на ремонті Дністровської ГАЕС прокуратура провела обшуки у замовників та виконавців робіт.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ

Деталі: За даними слідства, протягом 2016 - 2020 років між ПрАТ "Укргідроенерго", консорціумом "НВО "Укргідроенергобуд" та низкою підрядних організацій укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС.

З метою розкрадання коштів підрядні організації, які виявилися афілійованими до підприємств-замовників, вносили недостовірні відомості до офіційних документів про обсяги здійснених робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, для виводу коштів у "тіньовий обіг" укладалися удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами, що мають ознаки фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками оборудки.

За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень сягає понад 60 мільйонів гривень.

У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели обшуки за адресами офісних приміщень згаданих підприємств та вилучили первинну бухгалтерську документацію, договори, "чорнові" записи та інші документи, які мають значення для розслідування.

фото поліції

Також з метою встановлення остаточної суми завданих державі збитків призначено ряд судових експертиз.