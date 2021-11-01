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"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:14
Слуга народу вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради
В’ячеслав Штучний, фото: rada.gov.ua

Фракція "Слуга народу" підтримала пропозицію повернути В’ячеслава Штучного на посаду керівника апарату Верховної Ради.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Слуга народу" як фракція монобільшості підтримала пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради".

Деталі: Палійчук нагадала, що Штучний вже очолював апарат ВР із вересня 2019 по липень 2020 року.

 
Засідання фракції "Слуга народу"
фото з сайту партії

Передісторія: Раніше голова фракції СН Давид Арахамія висловлював сподівання, що Штучного оберуть на цю посаду, оскільки відсутність керівника апарату ВР гальмує роботу парламенту.

Разом зі штучним фракція розглядала ще 2 кандидатури – депутатів-"слуг" Олександра Копиленка та Павла Фролова.

Апарат ВР уже рік працює без постійного очільника.

Як писала Українська правда, коли Штучний був керівником апарату ради вперше, в Офісі президента йому платили, аби він слідкував за діями тоді ще керівника парламенту Дмитра Разумкова.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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