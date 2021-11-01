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У літаку "Стамбул-Гамбург" помер чоловік з ковід, смерть помітили лише після приземлення

Понеділок, 1 листопада 2021, 23:50
AFP via Getty Images

На борту літака авіакомпанії Pegasus, що прямував зі Стамбула до Гамбурга, помер пасажир, який був заражений коронавірусом.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Трагічний інцидент стався минулого тижня, але відомо про нього стало лише у понеділок.

Поліція припускає, що 51-річний чоловік "помер під час польоту". Літак приземлився в Гамбурзі минулої середи близько 13:00. Коли пасажири висадилися, знайшли чоловіка без ознак життя.

"Ця людина летіла сама, він сидів біля вікна", - сказав представник поліції. Можливо, у нього були заплющені очі, тому його смерть не була помічена під час польоту, і його вважали за сплячого. Крім того, у літаку пасажири летіли у масках.

Також повідомляється, що чоловік, ймовірно, раніше серйозно хворів. Коронери виявили коронавірус під час попереднього огляду тіла.

Поліція з’ясовує, як чоловік потрапив на борт літака. Згідно з правилами польоту із зони підвищеного ризику, до яких належить Туреччина, він повинен був пройти пред'явити негативний ПЛР-тест, свідоцтво про одужання або про вакцинацію.

Поки що неясно, які наслідки будуть для інших пасажирів і чи потрібно їм буде перебувати в карантині.

Теми: авіакоронавірусНімеччинаТуреччинажертви


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