Головні новини понеділка і ночі: вибори в Харкові, зміни в Кабміні

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов; віцепрем'єр Резніков подав у відставку – актуальні новини 1 листопада.

Про Харків

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради Ігор Терехов, набравши 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Найближчий суперник Терехова на виборах, колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008 або 28,4%.

Про уряд

Віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

На цю посаду фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук. Резнікова фракція висунула на посаду міністра оборони.

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