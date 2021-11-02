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Головні новини понеділка і ночі: вибори в Харкові, зміни в Кабміні

Вівторок, 2 листопада 2021, 08:00
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов; віцепрем'єр Резніков подав у відставку – актуальні новини 1 листопада.           

Про Харків

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради Ігор Терехов, набравши 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Найближчий суперник Терехова на виборах, колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008 або 28,4%.

Про уряд

Віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням. 

На цю посаду фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук. Резнікова фракція висунула на посаду міністра оборони.

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В престижному районі Ікої в нігерійському Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок – до 100 людей зникли безвісти, четверо загинули.

2 листопада на Донбасі загинув український військовий – внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України. Водночас видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим — у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

МОЗ очікує пікові показники захворюваності на COVID-19 ще протягом двох тижнів, а далі буде спад.

Українська правда


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