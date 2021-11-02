Лежав біля казарми з розбитою головою: на Дніпропетровщині помер "строковик"

Державне бюро розслідувань вивчає обставини смерті солдата строкової служби однієї з військових частин Дніпропетровської області, якого знайшли з травмою голови біля казарми 31 жовтня.

Джерело: ДБР

Деталі: Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня 2021 року. Його поклали до лікарні, де він помер 1 листопада.

Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.

Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.