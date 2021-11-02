Пентагон: Будь-яка ескалація на кордоні РФ з Україною непокоїтиме США

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив у понеділок, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP.

"Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України", - сказав Кірбі журналістам.

"Ми збираємося продовжити консультації з союзниками та партнерами з цього питання… Як ми вже говорили раніше, будь-які ескалаційні чи агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів", - додав він.

Видання "The Washington Post" повідомило, що посадовці США стурбовані незрозумілими пересуваннями російських військових частин на кордоні з Україною. Відео, розміщені в соціальних мережах, показують переміщення танків та ракет на південному заході Росії неподалік від українського кордону.

Видання "Politico" оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Нарощування відбувається відразу після візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Чорноморського регіону. Глава Пентагону зупинявся у державах-партнерах НАТО, Україні та Грузії, а також в повноправному члені Альянсу Румунії.

У березні, лише за кілька тижнів після інавгурації президента Джо Байдена, Росія зосередила тисячі військовослужбовців, важку військову техніку, військово-морські кораблі та літаки на кордоні з Україною та в Криму, утримуючи їх там протягом кількох тижнів та викликаючи побоювання вторгнення.

У Москві назвали ці пересування навчаннями, але багато військових аналітиків розцінили це як попередження Джо Байдену.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.