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Денісова чекає від Грузії пояснень з низки питань після візиту до Саакашвілі

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:51

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі висловила стурбованість щодо низки питань, які у неї виникли після візиту до ув’язненого в Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це Денісова розповіла у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Вона висловила занепокоєння послу, що починаючи з жовтня на адресу посольства України в Грузії надходять численні звернення громадян України щодо тривалого проходження процедури прикордонного контролю при в’їзді в Грузію та примусового повернення на територію України.

"Зокрема, відчула це на собі 26 жовтня під час в’їзду до Грузії з метою відвідання громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Михеїла Саакашвілі. Грузинські прикордонники лише після 40-ка хвилин затримки дозволили мені в’їхати до країни. При цьому служба прикордонного контролю не надавала жодних пояснень та не зважала на наявність у мене дипломатичного паспорта", - зазначила Денісова.

За її словами, також грузинська сторона без пояснень не дозволила в’їхати до країни громадянам України адвокату Євгену Грушовцю, керівнику офісу Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман.

"Документи їм повернули лише в літаку на зворотному рейсі до Києва. Наголосила, що чекаю на пояснення таких дій з боку Республіки Грузія", - повідомила Денісова.

Вона також обговорила з грузинським дипломатом стан здоров’я Саакашвілі, який голодує 32 день.

"Закликала грузинську владу надати йому належну медичну допомогу та зробити все можливе задля додержання основоположного права – права на життя", - зауважила уповноважена ВР.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон.

Своє затримання 1 жовтня Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Теми: СаакашвіліГрузія
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