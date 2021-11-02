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В Україні буде сиро та прохолодно

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:24
В Україні буде сиро та прохолодно
Фото pixabay.com

У найближчу добу в Україні очікується сира, прохолодна погода, на Лівобережжі дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 3 листопада вночі 3-8° тепла, вдень +8-13°, у південних областях вночі +5-10°, вдень +13-18°; у Карпатах уночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в ніч на середу та вранці невеликий дощ, 5-7° тепла, вдень без опадів, +10-12°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 3 листопада найвища температура вдень була +16,6° у 1984 та 1999 роках, найнижча вночі -12,7° у 1979 році.

4 листопада в Україні без опадів, лише вночі на Луганщині, вдень на крайньому заході місцями дощ. У південних, східних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вночі 2-9° тепла; вдень +9-14°, у південній та західній частині місцями +15-18°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у четвер без опадів, уночі 4-6° тепла, вдень +11-13°. Вітер південно-західний, 7-10 м/с.

Теми: погода
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