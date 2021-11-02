На гру "Динамо" з "Барселоною" пускатимуть із довідками про вакцинацію
2 листопада на матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та іспанського ФК "Барселона" у Києві пропускатимуть лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус, документа про повний курс вакцинації чи одужання.
Джерело: пресслужба НСК "Олімпійський"
Дослівно: "Доводимо до відома глядачів, які придбали квитки або мають бажання відвідати матч групового етапу ЛЧ УЄФА сезону 2021/22 ФК Динамо Київ – ФК Барселона 02 листопада 2021 о 22:00, що доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
- негативного результату тесту на Covid-19 методом ПЛР яке проведене не більш як за 72 години матчу;
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу;
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелені сертифікати);
- документа, що підтверджує одужання від Covid-19".
Деталі: Відзначається, що перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.
Глядачів закликали завчасно прибути на стадіон та підготувати зазначені документи для перевірки.
Нагадаємо:
- Київ із 1 листопада в червоній зоні, посилено карантинні обмеження для невакцинованих громадян.
- Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Також обмеження діють на вхід у магазини, заклади, ТРЦ та ТЦ.
- Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.