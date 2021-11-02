На гру "Динамо" з "Барселоною" пускатимуть із довідками про вакцинацію

2 листопада на матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та іспанського ФК "Барселона" у Києві пропускатимуть лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус, документа про повний курс вакцинації чи одужання.

Джерело: пресслужба НСК "Олімпійський"

Дослівно: "Доводимо до відома глядачів, які придбали квитки або мають бажання відвідати матч групового етапу ЛЧ УЄФА сезону 2021/22 ФК Динамо Київ – ФК Барселона 02 листопада 2021 о 22:00, що доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:

негативного результату тесту на Covid-19 методом ПЛР яке проведене не більш як за 72 години матчу;

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелені сертифікати);

документа, що підтверджує одужання від Covid-19".

Деталі: Відзначається, що перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.

Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Глядачів закликали завчасно прибути на стадіон та підготувати зазначені документи для перевірки.

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