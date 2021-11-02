Зеленський ввів санкції проти причетних до російських "виборів" на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський підписав 4 укази про введення економічних санкцій щодо причетних до проведення "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Загалом санкції введені стосовно 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб громадяни України та Росії, а також люди, які мають паспорти обох цих країн.

Зокрема, трирічні санкції введені проти голови російського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова, голови Севастопольської виборчої комісії Сергія Даниленка, секретаря комісії Катерини Пиркової, начальника Управління ФСБ в окупованому Криму Леоніда Михайлюка тощо.

Серед юридичних осіб – компанії, зареєстровані в Криму, Росії та суб’єктах РФ, а також "Слідчий ізолятор № 1 у Сімферополі.

Пізніше в Офісі президента уточнили "Українській правді", що щодо 121 фізособи введені санкції у зв'язку з виборами. А щодо решти фізичних та юридичних осіб – за сприяння окупаційній владі не пов'язане з виборами.

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