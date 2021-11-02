Стефанчук вважає, що українцям потрібні “гетьман як опора” і “справедливий парламент"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтримує чинну парламентсько-президентську форму правління й проти концентрації влади в одному органові влади.

Джерело: інтерв’ю Стефанчука виданню "ГОРДОН"

Пряма мова: "Україна має потяг до певного гетьманського підходу в управлінні державою. Має бути гетьман як опора. І має бути парламент (або будь-яке інше віче), який ухвалює справедливі рішення. В Україні є дуже великий запит на справедливість. Тому цей баланс влади, безперечно, врівноважує всі питання.

Україна – парламентсько-президентська республіка. Не спікерсько-президентська. Не віцеспікерсько-президентська. А саме парламентсько-президентська. Тож на одній чаші терезів знаходиться весь парламент, зі своїми плюсами та мінусами. Себе ж асоціюю з частиною цього парламенту, і є одним із чотирьохсот п’ятдесяти… Я перший серед рівних, але не перший над рівними. Це важливо усвідомлювати".

Деталі: Стефанчук каже, що підтримує чинний в Україні устрій - парламентсько-президентську форму правління.

Також голова Ради вважає, що впродовж усіх 30 років Незалежності в Україні спотворюють ідею керівництва парламентом.

Водночас, Стефанчук сказав, що рішення в державі будуть ефективними лише тоді, коли їх узгоджують народні депутати, міністри в уряді та профільні радники президента.

Передісторія:

У квітні цього року Стефанчук на посаді першого заступника Голови ВРУ в інтерв’ю "Українській правді" казав, що "фракція (Слуга народу - УП) жива, допоки виконує програму Президента (Зеленського - УП)".