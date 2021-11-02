Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Керівник судової адміністрації на Херсонщині 3 місяці переховувався від слідства – СБУ

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:29
фото: СБУ

Правоохоронці затримали керівника судової адміністрації у Херсонській області, який втік від слідства після оголошення підозри. 

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

Деталі: Після оголошення підозри у липні 2021 року чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та переховувався від слідчих органів і суду.

В кінці липня його оголосили у розшук і виявили у Києві наприкінці жовтня.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж заставу у 594 тис. грн.

Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За даними слідства, чоловік порушив процедуру держазакупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм.

Він підписав договори на поставки техніки і, за наявною інформацією, 1,7 млн грн пішли у його кишеню.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"

Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Усі новини...
Останні новини
09:00
Литва поки не буде скасовувати безкоштовні тести на коронавірус для працівників
08:53
Майже 300 тисяч ковід-щеплень зробили українцям у середу 
08:19
В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч
08:00
Головні новини середи і ночі: марш "антивакцинаторів", рекорд госпіталізацій з covid
07:29
Окупанти поранили українського воїна
06:55
Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid
06:34
Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала броньовані машини окупантів у забороненій зоні
04:46
Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
03:48
Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
Усі новини...