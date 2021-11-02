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Керівник судової адміністрації на Херсонщині 3 місяці переховувався від слідства – СБУ

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:29
Керівник судової адміністрації на Херсонщині 3 місяці переховувався від слідства – СБУ
фото: СБУ

Правоохоронці затримали керівника судової адміністрації у Херсонській області, який втік від слідства після оголошення підозри. 

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

Деталі: Після оголошення підозри у липні 2021 року чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та переховувався від слідчих органів і суду.

В кінці липня його оголосили у розшук і виявили у Києві наприкінці жовтня.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж заставу у 594 тис. грн.

Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За даними слідства, чоловік порушив процедуру держазакупівель і уклав контракт із ФОПом в обхід тендерних норм.

Він підписав договори на поставки техніки і, за наявною інформацією, 1,7 млн грн пішли у його кишеню.

Українська правда
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