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У Путіна відхрестилися від перекидання військ до українського кордону

Вівторок, 2 листопада 2021, 16:14
путін та пєсков, фото: тасс

У Кремлі назвали "негідними коментарів" матеріали американських ЗМІ, які пишуть про пересування російських військ поблизу українського кордону, а публікації вважають низькою якістю.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"

Деталі: Пєскова попросили прокоментувати інформацію видань Politico та The Washington Post про те, що Росія концентрує свої війська біля кордону України.

Пряма мова Пєскова: "Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, бо ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю і таке інше.

Саме ця якість найкраще свідчить про те, що не варто витрачати час на знайомство з такими неякісними вкиданнями.

Передісторія:

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
  • Так він відреагував супутникові знімки, оприлюднені виданням Politicoта нібито зроблені 1 листопада, що мають свідчити про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Ще раніше нарощування російських військ повідомилаThe Washington Post.
  • У Міноборони України спростувалицю інформацію.

Теми: ПутінРосіяДонбасвійна


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