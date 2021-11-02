У Путіна відхрестилися від перекидання військ до українського кордону
У Кремлі назвали "негідними коментарів" матеріали американських ЗМІ, які пишуть про пересування російських військ поблизу українського кордону, а публікації вважають низькою якістю.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"
Деталі: Пєскова попросили прокоментувати інформацію видань Politico та The Washington Post про те, що Росія концентрує свої війська біля кордону України.
Пряма мова Пєскова: "Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, бо ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю і таке інше.
Саме ця якість найкраще свідчить про те, що не варто витрачати час на знайомство з такими неякісними вкиданнями.
Передісторія:
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
- Так він відреагував супутникові знімки, оприлюднені виданням Politicoта нібито зроблені 1 листопада, що мають свідчити про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
- Ще раніше нарощування російських військ повідомилаThe Washington Post.
- У Міноборони України спростувалицю інформацію.