Нового лідера партії Меркель оберуть за три місяці

Німецький Християнсько-демократичний союз обере нового лідера замість Арміна Лашета наприкінці січня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel з посиланням на свої джерела.

За даними видання, керівництво партії на зустрічі у вівторок домовилося, що нового лідера партії оберуть на партійному з'їзді у Ганновері 21-22 січня.

Зазначається, що термін проведення виборів був предметом тривалої суперечки. Християнські демократи з федеральних земель Саар та Північний Рейн-Вестфалія закликали провести їх якомога швидше. Місцеві вибори в цих землях мають відбутися навесні 2022 року.

Однак пізніша дата залишає більше часу для опитування членів партії. Результат опитування не буде обов’язковим для партійного з’їзду, але малоймовірно, щоб делегати його просто проігнорували.

Поки що жоден із політиків офіційно не заявив про висування своєї свою кандидатури на посаду глави ХДС.

Одним із найімовірніших претендентів вважається колишній керівник депутатської групи Фрідріх Мерц. Колишній міністр навколишнього середовища Норберт Реттген також кілька разів висловлював свої амбіції. Серед інших кандидатур ЗМІ називають міністра охорони здоров'я Єнс Шпана і лідер парламентської групи Ральфа Брінкгауса.

Як відомо, після історичної поразки на парламентських виборах 26 вересня 2021 року ХДС вирішив обрати повністю новий склад свого керівництва.

Нинішній лідер партії Армін Лашет вже пішов з посади прем’єра землі Північний Рейн-Вестфалія, його замінив Гендрік Вюст.