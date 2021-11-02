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Кандидат у міністри оборони Резніков розповів, що робити з Донбасом

Вівторок, 2 листопада 2021, 17:44
Фото з сайту міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій

Олексій Резніков перед своєю відставкою з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, як Україні слід завершувати війну з Росією.

Джерело: сайт МінТОТ з посиланням на заяву Резнікова, якого "Слуга народу" хоче зробити міністром оборони

Пряма мова: "За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема, у Нагорному Карабаху, колишній Югославії, Придністров’ї та Північній Ірландії колишні гіпотези стали переконаннями.

Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією.

Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання. Тільки загальні принципи та окремі елементи.

Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України".

Деталі: Для повернення тимчасового окупованих територій Криму, Донеччини та Луганщини, на його думку, потрібно застосовувати низку невійськових методів.

Зокрема, Резніков наголосив на відновлення та розвиткові територій, постраждалих від війни. Окрему увагу він приділив проектам відновлення водопостачання в Попасній та Маріуполі, за сприяння західних партнерів.

Також, на думку чиновника, потрібно налагоджувати життя внутрішньо переміщених громадян, зокрема через надання пільг на житло, сприяння в пошуку роботи та компенсації втрат.

Крім того, вважає Резніков, необхідно підтримувати зв’язки з мешканцями тимчасово окупованих територій. Міністр поділився своїми здобутками з реформування КПВВ, інформаційних зв’язків, зокрема через канал "Дом", та заохочення вакцинації серед жителів окупованих територій.

Передісторія:

  • 1 листопада Резніков подав заяву про відставку за власним бажанням. Фракція "Слуга народу" висунула Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана, а Ірину Верещук зайняти місце Резнікова в МінТОТ. 
  • У березні Резніков заявляв, що після повернення Криму Україна видворить усіх росіян, які переїхали туди під час окупації.
  • У квітні Резніков казав, що воду в Крим постачатимуть, лише якщо міжнародні організації визнають гуманітарну катастрофу на окупованому Росією півострові.

Українська правда
Теми: МінТОТДонбасвійнаокупаціяРосія


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