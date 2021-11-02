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Військові зі Швеції відвідали Авдіївку

Вівторок, 2 листопада 2021, 16:48
Військові зі Швеції відвідали Авдіївку
фото: ООС

Делегація на чолі з директоркою департаменту планування, політики та фінансування Головного штабу оборони Збройних сил Швеції генерал-майором Леною Перссон-Херлітц відвідала район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці ООС, повідомляє "Європейська правда".

Заступник командувача Об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко ознайомив шведських гостей із поточною ситуацією в районі ООС. Крім того, шведська делегація відвідала Авдіївку на Донеччині.

 

"Вони побачили зруйновану російськими окупаційними військами цивільну інфраструктуру населеного пункту, побували на промзоні та поспілкувалися з нашими воїнами, а також поклали квіти до Меморіалу українським захисникам, – йдеться у повідомленні.

Генерал-майор Перссон-Херлітц зазначила, що Швеція докладає максимум зусиль для того, щоб воєнні дії на сході України завершилися, а за необхідності допомагатиме всім необхідним.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСШвеціяЗбройні сили
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