Мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині заповнений майже на 50%

Мобільний шпиталь Державної служби надзвичайних ситуацій для хворих на Covid-19 у Каховці на Херсонщині за кілька днів заповнився майже наполовину.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими проти Covid-19.

Загалом, шпиталь може прийняти 120 пацієнтів.

Дослівно МОЗ: "Розгортання мобільного шпиталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не спроможні приймати всіх хворих, яким потрібна стаціонарна допомога.

Це вимушений крок, який потрібен, щоб врятувати життя та здоров’я наших громадян.

Саме тому МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких від Covid-19".

Що передувало: У суботу 30 жовтня у Каховці Херсонської області запрацював мобільний госпіталь ДСНС для хворих на Covid-19 із 35 наметів.