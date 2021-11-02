Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих

Вівторок, 2 листопада 2021, 20:40
Греція. ілюстративне фото з сайту Unsplash

Уряд Греції оголосив про нові обмеження для невакцинованих мешканців через рекордний рівень нових випадків коронавірусу.

Про це пише Еkathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Невакциновані люди повинні будуть надати негативний експрес-тест або ПЛР-тест для входу в банки, державні установи, точки роздрібної торгівлі, місця розваг та перукарні.

Це положення не поширюється на продуктові магазини та релігійні приміщення.

"Обмеження будуть застосовуватися до нещеплених, оскільки вони набагато більше схильні до ризику, і мають бути заходи для їх захисту", - сказав міністр охорони здоров'я Танос Плевріс, додавши, що нові заходи набудуть чинності 6 листопада.

Згідно з новими правилами, усі нещеплені співробітники у приватному та державному секторах повинні будуть здавати два тести на COVID на тиждень (експрес-тест або ПЛР).

Плевріс також оголосив, що заходи контролю та штрафи за порушення правил буде посилено, попередивши, що буде "нульова толерантність для тих, хто допускає нещеплених людей" без тестів до місць, на які поширюються правила.

Власникам бізнесу загрожує штраф у розмірі 5000 євро та закриття приміщень на 10 днів за порушення правил.

Згідно з останніми даними, близько 60,5% населення Греції повністю вакциновано, що менше, ніж у середньому по ЄС (64,7%).

За останні 24 години в Греції зафіксовано 6700 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Теми: Греціякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

відео У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

фотоПутін та Лукашенко закріпили свій союз декретом

фото У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи

Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді

"Слуга народу" може вигнати нардепа, який "розчарувався у політиці партії"

Усі новини...
Греція
У Греції рекордна кількість щоденних випадків COVID-19 з початку пандемії
Україна наполягає на об'єктивному розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО – МЗС
У Греції затримали ветерана АТО, засудженого в Литві за воєнні злочини 1991 року
Останні новини
22:00
Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів
21:43
Ліга Конференцій: "Зоря" здобула другу перемогу і має шанс на вихід з групи
21:18
Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі: додаткові 18 400 тонн дипломатії
21:07
Новини 4 листопада: нові призначення в Кабміні, Лерос і Зеленський
21:01
Росія зупинила транзит енергетичного вугілля в Україну
20:57
У Туреччині відкрили справу через повідомлення у Twitter про здоров'я Ердогана
20:49
Рада в п'ятницю розгляне питання про усунення від 5 засідань Третьякової та Геращенко
20:12
фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану
20:05
Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
19:41
відео У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами
Усі новини...