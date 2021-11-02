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У Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих

Вівторок, 2 листопада 2021, 19:40
У Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих
Греція. ілюстративне фото з сайту Unsplash

Уряд Греції оголосив про нові обмеження для невакцинованих мешканців через рекордний рівень нових випадків коронавірусу.

Про це пише Еkathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Невакциновані люди повинні будуть надати негативний експрес-тест або ПЛР-тест для входу в банки, державні установи, точки роздрібної торгівлі, місця розваг та перукарні.

Це положення не поширюється на продуктові магазини та релігійні приміщення.

"Обмеження будуть застосовуватися до нещеплених, оскільки вони набагато більше схильні до ризику, і мають бути заходи для їх захисту", - сказав міністр охорони здоров'я Танос Плевріс, додавши, що нові заходи набудуть чинності 6 листопада.

Згідно з новими правилами, усі нещеплені співробітники у приватному та державному секторах повинні будуть здавати два тести на COVID на тиждень (експрес-тест або ПЛР).

Плевріс також оголосив, що заходи контролю та штрафи за порушення правил буде посилено, попередивши, що буде "нульова толерантність для тих, хто допускає нещеплених людей" без тестів до місць, на які поширюються правила.

Власникам бізнесу загрожує штраф у розмірі 5000 євро та закриття приміщень на 10 днів за порушення правил.

Згідно з останніми даними, близько 60,5% населення Греції повністю вакциновано, що менше, ніж у середньому по ЄС (64,7%).

За останні 24 години в Греції зафіксовано 6700 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Теми: Греціякарантин
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