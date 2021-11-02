Новини 2 листопада: справа Медведчука, Зеленський і Байден

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід; Зеленський зустрівся з Байденом у Глазго — актуальні новини 2 листопада.

Про справу Медведчука

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань куму Путіна та нардепу Віктору Медведчуку замість домашнього арешту, термін якого закінчився.

Рішення прийнято в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей. ОГП попросив суд взяти з Медведчука особисті зобов'язання, тому що його граничний термін перебування під цілодобовим домашнім арештом закінчився.

Слід зауважити, що Медведчук все одно залишиться під домашнім арештом. Цей запобіжний захід діє в іншій справі проти нього – державна зрада, пов'язана з видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з Росією.

Про Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію зустрівся з очільником США Джозефом Байденом — президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

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