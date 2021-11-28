Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

27 російських дипломатів залишать США наприкінці січня – посол

Неділя, 28 листопада 2021, 21:10

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що 27 російських дипломатів та їхні родини залишать США 30 січня.

Джерело: Антонов у відеоінтерв'ю для журналу "Соловйов", показаному в суботу ввечері, пише Reuters

Пряма мова: "Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів".

Що передувало: 29 жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

За її словами, тоді в місії РФ у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х'юстоні працювало менше 200 російських дипломатів.

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів

відеоСБУ показала відео умовного прориву кордону України: "мігранти" нападали зі сніжками

"Насміхалися над смертю російських десантників": у Білорусі затримали 11 людей

фотоЛідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО

Росія відкинула пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним

фотоЗеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора"

Усі новини...
США
Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
США розглядають "усі варіанти" у зв’язку з нарощуванням сил РФ біля кордону України
Останні новини
18:02
В Україні 30 учням із найкращими результатами ЗНО-2021 виплатять по 100 тисяч
17:51
"Це неприйнятно": генсек НАТО про спроби Путіна встановлювати "сфери впливу"
17:51
відеоЛукашенко: Робитиму все, щоб Україна стала нашою
17:49
ФОТООдного цивільного поранено внаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході 
17:43
В обленерго хочуть встановлювати тимчасові адміністрації у разі порушень
17:29
Вагітні жінки з COVID-19 мають більший ризик ускладнень до і під час пологів. Дослідження
17:23
В мережі поширюється фейк про розстріл мігрантів на кордоні України з Білоруссю
17:23
МОЗ планує впровадити QR-коди на паперових COVID-документах
17:21
Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів
17:13
Бізнес очікує збільшення цін на свою продукцію – НБУ
Усі новини...