Головні новини вівторка і ночі: атака на госпіталь в Афганістані, Медведчук

Бойовики атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану; суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід — актуальні новини 2 листопада.

Про Афганістан

Щонайменше 25 людей було вбито та понад 50 поранено, коли бойовики, імовірно "Ісламської держави", атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану Сардар Мохаммад Дауд Хан на 400 ліжок.

Офіційно підтвердженого числа постраждалих немає.

Про справу Медведчука

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань куму Путіна та нардепу Віктору Медведчуку замість домашнього арешту, термін якого закінчився.

Рішення прийнято в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей. ОГП попросив суд взяти з Медведчука особисті зобов'язання, тому що його граничний термін перебування під цілодобовим домашнім арештом закінчився.

Слід зауважити, що Медведчук все одно залишиться під домашнім арештом. Цей запобіжний захід діє в іншій справі проти нього – державна зрада, пов'язана з видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з Росією.

Про інші важливі новини

Президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна - за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Швейцарська прокуратура пред’явила колишньому президенту ФІФА Зеппу Блаттеру та екс-президенту УЄФА Мішелю Платіні звинувачення у шахрайстві – мова йде про виплату 2 млн швейцарських франків.

Київське "Динамо" у четвертому турі групового турніру Ліги Чемпіонів програло іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1.

Міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про звільнення — раніше джерела УП повідомляли, що в Офісі президента Любченка підозрювали в корупції. Також заяву про відставку написав міністр оборони Андрій Таран.

Національне антикорупційне бюро оголосило в міжнародний розшук відомого одеського мільярдера Володимира Галантерника у справі про розкрадання громадської землі в Одесі.

Колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.