Генсек Ради Європи відвідає Україну

3-5 листопада генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич здійснить офіційний візит до України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Як зазначається, Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи", - повідомили в МЗС.

За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію.