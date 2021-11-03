У Білорусі інтернет-ресурс "Белсат" визнали екстремістським формуванням

У Білорусі визнали екстремістськими інтернет-ресурси польського телеканалу "Белсат", який висвітлював масові протести в країні після виборів президента-2020.

Джерело: пресслужба МВС Білорусі в Telegram

Дослівно МВС Білорусі: "Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об'єднаних за допомогою інтернет-ресурсів "БЕЛСАТ"".

Деталі: У МВС додали, що обновили перелік "організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності".

Раніше білоруські силовики заявили, що за новою постановою "про протидію екстремізму та реабілітації насильства" кримінальна відповідальність загрожує вже за факт підписки на Telegram-канали та чати, оголошені "екстремістськими".

Що було раніше: У кінці липня суд Білорусі визнав екстремістськими сайт і всі соціальні мережі телеканалу "Белсат".

Белсат – польський супутниковий телеканал, що транслюється в основному білоруською мовою. Канал активно висвітлював протести, які спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.

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