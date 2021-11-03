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У РФ новий рекорд померлих від Covid-19

Середа, 3 листопада 2021, 10:18
У РФ новий рекорд померлих від Covid-19
фото: pixabay

Минулої доби в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів - 1 189.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: 2 листопада в Росії зафіксували 40 443 випадки коронавірусної інфекції, померло 1 189 пацієнтів - це новий максимум за пандемію.

Зростання смертності в РФ почалося з кінця вересня.

Найбільше за минулу добу померли у Москві – 95, у Санкт-Петербурзі – 86, у Московській області – 53.

Усього в РФ за час пандемії зареєстровано 8 млн 633 тис. 643 випадки зараження коронавірусною інфекцією, 242 060 померлих та 7 млн ​​445 тис. 438 виписаних, у тому числі 32 807 виписано за останню добу.

Українська правда

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Теми: РосіяCovid-2019коронавірус
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