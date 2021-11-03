Шахраї підробляли Сovid-сертифікати для заробітчан за 40 євро

Нацполіція та СБУ викрили групу осіб, які виготовляли фіктивну Covid-документацію і заробляли понад 3 млн гривень щомісяця.

Джерело: Національна поліція, СБУ

Дослівно: "Фігуранти щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифікату складала 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень".

Деталі: У злочинну групу входило 4 осіб – мешканців Запоріжжя та Львівщини. А більшість їхніх клієнтів були заробітчани, які хотіли виїхати за кордон.

Щомісяця зловмисники виготовляли майже 1000 сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР тестів, що приносило їм понад 3 млн гривень доходу.

фото поліції

Готові "замовлення" ділки відправляли через популярні поштові сервіси та кур’єрів. "Оплату" отримували на банківські картки або готівкою.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів у м. Львів виявили виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від Covid-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію.

Також вилучили інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади, поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

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