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Instagram заблокував сторінку "уряду" окупантів Севастополя

Середа, 3 листопада 2021, 12:19
Instagram заблокував сторінку уряду окупантів Севастополя
Фото conversion.im

Офіційну сторінку так званого уряду Севастополя в Instagram заблокували через активність у коментарях.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на керівника так званого управління інформаційної політики міста Ірину Юхіну

Пряма мова Юхіної: "Причина – надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося – ми втратили понад 10 тисяч підписників".

Деталі: Юхіна додала, що так званий уряд Севастополя вирішив завести нову сторінку.

Українська правда
Теми: Кримокупаціясоцмережі
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