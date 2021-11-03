Instagram заблокував сторінку "уряду" окупантів Севастополя
Середа, 3 листопада 2021, 13:19
Офіційну сторінку так званого уряду Севастополя в Instagram заблокували через активність у коментарях.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на керівника так званого управління інформаційної політики міста Ірину Юхіну
Пряма мова Юхіної: "Причина – надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося – ми втратили понад 10 тисяч підписників".
Деталі: Юхіна додала, що так званий уряд Севастополя вирішив завести нову сторінку.
Українська правда