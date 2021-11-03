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Столичних водіїв попередили про туман – І рівень небезпеки

Середа, 3 листопада 2021, 14:11
Фото unsplash.com

Уночі та вранці 4 листопада в столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Джерело: Київська адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: Київпогодадорогиавто


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