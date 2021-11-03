Столичних водіїв попередили про туман – І рівень небезпеки

Уночі та вранці 4 листопада в столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Джерело: Київська адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані: