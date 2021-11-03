Столичних водіїв попередили про туман – І рівень небезпеки
Середа, 3 листопада 2021, 13:11
Уночі та вранці 4 листопада в столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Джерело: Київська адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українська правда